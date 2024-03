Voormalig VW-topman in september voor rechter om dieselschandaal

Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn moet op 3 september terechtstaan voor zijn rol in het dieselschandaal. Het onderzoek heeft in totaal negen jaar geduurd.

Er zijn negenentachtig hoorzittingen gepland tot september 2025. Justitie in Duitsland zag aanvankelijk af van vervolging. Daarna werd de zaak tegen de 76-jarige Winterkorn steeds uitgesteld om zijn slechte gezondheid.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het illegale software had gebruikt om de uitstoot van miljoenen dieselauto’s kunstmatig terug te brengen. Daardoor leken de auto’s minder vervuilend dan ze waren. Winterkorn nam in september 2015, een week nadat het schandaal uitbrak, ontslag als directeur van de VW-groep. ‘Dieselgate’ wordt gezien als Duitslands grootste industriële schandaal van na de Tweede Wereldoorlog.