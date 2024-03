Wereldwijde ICT-storing McDonald’s, ook in Nederland problemen

Fastfoodketen McDonald’s kampt met een wereldwijde ICT-storing. In Nederland zijn de kassa’s en de bestelzuilen niet te gebruiken, waardoor klanten niets kunnen bestellen. Volgens een woordvoerder is onbekend hoeveel filialen zijn getroffen. In Nederland heeft McDonald’s ruim 260 restaurants.

De woordvoerster weet niet wat de oorzaak van de storing is en wanneer deze zal zijn opgelost. Wel zijn bij het bedrijf berichten binnengekomen over soortgelijke problemen uit verschillende landen. Ook zijn op sociale media berichten verschenen over problemen bij McDonald’s-restaurants in onder meer Japan, Nieuw-Zeeland, Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Zo meldt McDonald’s Japan op socialmediaplatform X dat er sprake is van een “fout in het systeem”. “Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken en vragen u even te wachten totdat de service is hersteld.”