Windmolenfunderingsspecialist Sif wil activiteiten uitbreiden

Sif, een van ’s werelds grootste producenten van funderingen voor offshore windmolens, wil zijn activiteiten uitbreiden. Het bedrijf met hoofdkantoor in Roermond wil namelijk niet alleen afhankelijk zijn van productie, meldt het bij de publicatie van zijn jaarresultaten. Zo wil Sif het schroot dat afkomstig is van de ontmanteling van windmolenparken recyclen. Op de middellange tot lange termijn moet die nieuwe activiteit “solide en gezonde rendementen genereren”, aldus Sif.

Dat betekent overigens niet dat de vraag naar de funderingspalen van Sif het afgelopen jaar terugliep. Zo werden in 2023 in totaal 141 windmolenfunderingen, zogeheten monopiles, geproduceerd, naast 182 overgangsstukken. Dat waren een jaar eerder nog respectievelijk 130 en 126. Sif rekent bij deze productie in gewicht, wat vorig jaar uitkwam op 192 kiloton tegen 169 kiloton in 2022.