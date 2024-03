Woningcorporaties Amsterdam stoppen met warmtenetaansluitingen

Amsterdamse woningcorporaties sluiten voorlopig geen woningen meer aan op warmtenetten. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) na berichtgeving van de Volkskrant. Volgens de woningcorporaties is energieleverancier Vattenfall prijsafspraken hierover niet nagekomen.

Vattenfall verhoogde volgens de woordvoerder van de AFWC begin dit jaar de vaste kosten voor stadswarmte met ruim 30 procent tot zo’n 800 euro per jaar. “We werden verrast door de tariefsverhoging”, zegt hij. “Betaalbaarheid is heel belangrijk. Het kan niet dat bewoners hun woonlasten niet meer kunnen betalen, omdat de tarieven zo hoog zijn geworden. Dan kiezen we voor een goedkopere optie dan stadswarmte.”

Bij het renoveren en isoleren van woningen zijn de corporaties daarom genoodzaakt om misschien weer cv-ketels te plaatsen, meldt de AFWC.

Een woordvoerster van Vattenfall zegt dat de kosten voor stadswarmte zijn gestegen, omdat de energieprijzen door de energiecrisis zijn veranderd. Er zijn gesprekken gevoerd met de corporaties, nadat Vattenfall te horen kreeg dat de kosten te hoog werden. De energieleverancier wilde er naar eigen zeggen samen met de corporaties uitkomen. “We snappen dat het lastiger wordt voor de corporaties als de kosten stijgen, daarom hebben we ook een goed aanbod op tafel gelegd.”

De woordvoerster zegt dat volgens eerdere afspraken tussen de partijen de vaste kosten voor stadswarmte door woningcorporaties zouden worden gedragen en is teleurgesteld door de stop op warmtenetaansluitingen. “Dit is ontzettend jammer. Stadswarmte is de oplossing om het meest efficiënt in stedelijke gebieden grote aantallen woningen van het gas af te halen.”