Zelfrijdende auto TNO kan met AI enkele seconden vooruitkijken

TNO heeft een succesvolle test uitgevoerd met een zelfrijdende auto die met behulp van kunstmatige intelligentie kan voorspellen wat er binnen enkele seconden kan gebeuren. Dat meldt de onderzoeksorganisatie in het vrijdag verschenen jaarverslag.

“Een paar seconden lijkt misschien niet veel”, stelt TNO. “Maar bij gevaarlijke verkeerssituaties kunnen die secondes levens redden. De bestuurder van een voertuig heeft dan namelijk nog de mogelijkheid om veilig de controle over te nemen.”

Experimenten in San Francisco laten zien dat zelfrijdende auto’s nog steeds veel moeite hebben met onbekende situaties. Met het nieuwe systeem kan de AI in de TNO-auto voorspellen welk gedrag op de rijbaan verwacht wordt. Op een testbaan is een proef met een conceptversie van de auto succesvol verlopen.