Duitse vakbond en DB mikken op akkoord na grote treinstakingen

Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) en vakbond GDL verwachten volgende week overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao, melden DB en GDL. Daarmee zou een einde komen aan het maandenlang durende conflict, waarbij meerdere grote treinstakingen zijn geweest waarvan ook mensen in Nederland last hadden.

De vakbond laat weten dat er inmiddels “intensieve” gesprekken zijn met DB en dat over veel onderwerpen al overeenstemming is bereikt. Het is niet bekend waarover de partijen het eens zijn geworden. In aanloop naar het akkoord leggen vakbondsleden het werk niet meer neer, aldus GDL en DB. Eerder sloot de vakbond een werkonderbreking tijdens Pasen niet uit.

Leden van GDL willen al langer een hoger loon om de gestegen inflatie te compenseren en verlangen tevens een kortere werkweek van 35 uur in plaats van 38 uur voor hetzelfde salaris. Het spoorbedrijf wilde de werkweek voor zover bekend niet korter maken dan 36 uur.

In totaal hebben vakbondsleden zes keer het werk neergelegd om een hoger loon af te dwingen. De meest recente werkonderbreking was vorige week en duurde 35 uur. Tijdens stakingen reden in Duitsland bijna geen treinen en ook tussen Nederland naar Duitsland reden veel minder treinen dan normaal. Ook treinen van NS en Arriva vielen uit.