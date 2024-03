Rechtszaak in VS over stalken met Apple-tracker mag doorgaan

Apple moet voor een Amerikaanse rechter verschijnen, omdat een tracker van het techconcern stalkers zou hebben geholpen met het vinden van hun slachtoffers. Meer dan dertig mannen en vrouwen hadden Apple aangeklaagd. Zij stellen het concern aansprakelijk voor misbruik van volgapparaat AirTag. Apple probeerde de rechtszaak te voorkomen, maar een rechter in de staat Californië oordeelt nu dat drie eisers mogen doorgaan met de zaak.

De aanklagers beschuldigen Apple ook van nalatigheid bij het uitbrengen van de AirTag. Meerdere belangengroepen zouden hebben gewaarschuwd dat het apparaatje gebruikt kan worden om mensen mee in de gaten te houden. Het apparaat is bedoeld om bijvoorbeeld aan een tas of een sleutelbos vast te maken. Als een gebruiker het voorwerp kwijt is, kan die het met de tracker makkelijker terugvinden.

Om te voorkomen dat mensen gevolgd kunnen worden met de AirTags, gaf het techconcern de trackers twee jaar geleden een update. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld sneller een melding als een AirTag langere tijd bij hen in de buurt is. Ook kunnen mensen de tracker makkelijker vinden, doordat ze een preciezere schatting krijgen van de afstand.

Apple reageerde niet tegenover persbureau Bloomberg.