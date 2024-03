Tesla koopt jarenlange rechtszaak om racisme op werkvloer af

Tesla heeft een jarenlange rechtszaak afgekocht over racisme op de werkvloer. Een zwarte oud-werknemer van de autofabrikant, Owen Diaz, klaagde Tesla in 2017 aan, omdat hij tijdens het werk slachtoffer zou zijn geweest van ernstig racisme.

Tesla en de advocaten van Diaz maakten niet bekend hoeveel geld is gemoeid met de schikking en reageerden niet tegenover persbureau Reuters. Eerder zei de autofabrikant geen discriminatie te tolereren en werknemers te hebben ontslagen die zijn beschuldigd van racisme.

Diaz werkte in 2015 en 2016 als uitzendkracht in een Amerikaanse fabriek van de autofabrikant in Fremont. Hij zou dagelijks te maken hebben gehad met racistische opmerkingen en andere vormen van discriminatie. Tesla zou zijn klachten hebben genegeerd. Een jury oordeelde vorig jaar april dat Diaz recht heeft op een schadevergoeding van 3,2 miljoen dollar, omgerekend ruim 2,9 miljoen euro. In eerste instantie oordeelde een andere jury in 2021 dat hij recht had op 137 miljoen dollar, maar een rechter vond dat bedrag te hoog.

Tegen de autofabrikant lopen in de Verenigde Staten nog andere rechtszaken om racisme op het werk, waaronder een zaak namens 6000 werknemers. Tesla ontkent de beschuldigingen.