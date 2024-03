Dijsselbloem: miljarden voor regio Eindhoven van nationaal belang

Miljardeninvesteringen in de regio Eindhoven om de groei van de techsector bij te benen, zijn ook in het nationale belang van Nederland. Dat bepleitte Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van de Brabantse stad, in het televisieprogramma Buitenhof. Hij herhaalde zijn eerdere inschatting dat er tot 2040 zo’n 5 miljard tot 8 miljard euro nodig is om Eindhoven en omstreken bewoonbaar en bereikbaar te houden.

Met de Veldhovense chipmachinemaker ASML om de hoek en veel technologische toeleveranciers in de buurt, trekt de regio Eindhoven veel hoogopgeleide werknemers aan. Dat legt druk op de lokale infrastructuur en voorzieningen en volgens Dijsselbloem doet de regering in Den Haag er daarom verstandig aan fors te investeren in de infrastructuur rond Eindhoven.

“Rond Eindhoven is een cluster van meer dan 6000 techbedrijven”, zei de voormalig minister van Financiën. “Nederland heeft daarmee iets wonderlijks in handen waarmee we in de toekomst ons geld kunnen verdienen. Het is dus van groot nationaal belang.”

Dijsselbloem, die tegenwoordig ook voorzitter is van de stichting Brainport Eindhoven, benadrukte dat hoogwaardige technologische kennis steeds meer van geopolitiek belang is. “Wie de technologie en zo het verdienvermogen van de toekomst in handen heeft, gaat geopolitiek een enorme machtspositie verwerven.”

Eerder verklaarde Dijsselbloem dat de benodigde miljarden niet alleen van de regering moeten komen, maar ook van het bedrijfsleven. Maar hij denkt dat er wel degelijk begrotingsruimte is voor eenmalige investeringen uit Den Haag, die volgens hem geen structurele druk zetten op de overheidsfinanciën.

Topman Peter Wennink van ASML waarschuwde onlangs dat zijn bedrijf in het buitenland zal uitbreiden als Nederland te ongunstig wordt als vestigingsland. Daarbij verwees hij onder andere naar huisvestingsproblemen door de krappe woningmarkt. Het mogelijke uitwijken van ASML naar een ander land baart Dijsselbloem zorgen, omdat er in de regio veel toeleveranciers zijn van onderdelen voor de complexe chipmachines, zei hij.