DNB-baas Knot: handhaaf beter bij goedkope inzet arbeidsmigrant

Nederland zou er goed aan doen bestaande regels voor de inhuur van buitenlandse arbeidskrachten beter te handhaven, zoals wetten tegen onderbetaling. Dat vindt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Nu is er nog veel slecht betaald werk voor arbeidsmigranten in Nederland. Volgens Knot is de toegevoegde waarde daarvan klein, terwijl de maatschappelijke lasten groot zijn.

Knot legde in praatprogramma WNL op Zondag uit dat de krappe arbeidsmarkt tot keuzes noopt over wat nog wel en niet mogelijk is in Nederland. “Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat je graag die economische activiteit doet die zo veel mogelijk bijdraagt aan onze welvaart”, zei hij.

“Als je kijkt naar het aantal arbeidsmigranten in Nederland, wordt ongeveer de helft op of onder het minimumloon betaald en onder armetierige omstandigheden gehuisvest”, vervolgde de DNB-baas, verwijzend naar cijfers van de Arbeidsinspectie. “Dat creëert sociale overlast voor de lokale gemeenschappen en voor de omringende gemeenschappen. Dat zijn allemaal dingen die niet in rekening worden gebracht bij de betrokken werkgever, maar het legt wel een enorm beslag op zaken die schaars zijn in Nederland terwijl de toegevoegde waarde niet heel groot is. Aan het einde van de dag is het gewoon een kwestie van de wetten die er al zijn te gaan handhaven.”

Knot voegde eraan toe dat hij geen voorstander is van het aanwijzen van “winnaars en verliezers”. “Maar de overheid is wel marktmeester”, zei hij.

In hetzelfde programma sprak hij de hoop uit dat het aanstaande kabinet, waarover de formatiegesprekken nog lopen, gedisciplineerd met de begroting omgaat. Nederland staat voor forse investeringen die bijvoorbeeld te maken hebben met klimaatverandering en vergrijzing. Om daar genoeg financiële ruimte voor over te houden, zou Nederland het begrotingstekort wat Knot betreft niet verder moeten laten oplopen dan tot 2 procent.