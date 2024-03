Financiële markten gaan week vol rentebesluiten tegemoet

Beleggers gaan een week vol belangrijke beslissingen van centrale banken tegemoet. Zo nemen onder andere de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Bank of Japan een beslissing over de rentes. In totaal zijn er beslissingen over de leenkosten voor zes van de tien meest verhandelde munteenheden ter wereld.

De centrale bank in Japan maakt dinsdag zijn besluit bekend. Daarbij is de grote vraag of beleidsmakers in maart zijn belangrijkste rentetarief, dat nu nog negatief is, verhoogt. Een verhoging zou een ommekeer betekenen na een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie vooral wil aanjagen. Maar kenners houden er ook rekening mee dat de Bank of Japan pas in april voor het eerst een rentestap zet.

Elders in de wereld hopen beleggers vooral op aanwijzingen voor de eerste renteverlagingen. Vooral bij het rentebesluit van de Amerikaanse Fed zal daar veel aandacht voor zijn. Na de leentarieven in een hoog tempo te hebben opgevoerd om de hoge inflatie in te dammen, besloot de centralebankenkoepel de rente na juli vorig jaar niet meer te verhogen.

Tegen het einde van vorig jaar nam op de aandelenbeurzen de hoop toe dat er spoedig renteverlagingen zouden komen, die gunstig zijn voor de waardering van aandelen. Die verwachting speelde een aanzienlijke rol bij de jubelstemming op Wall Street, waar records werden verbroken en de brede index S&P sinds de jaarwisseling op bijna 8 procent winst staat.

Maar de economie van de Verenigde Staten blijft opmerkelijk goed draaien, wat de Fed ruimte kan bieden om de rente langer hoog te houden. Tegelijkertijd zei centralebankvoorzitter Jerome Powell onlangs tegen het Amerikaanse Congress dat het vertrouwen in gunstige inflatieontwikkelingen bijna groot genoeg is om te beginnen met renteverlagingen.

Niet alleen in de VS en Japan maken centrale banken hun rentebesluit bekend, maar ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen en Australië.

Naast alle monetaire beslissingen, is er komende week ook nog aandacht voor de kwartaalcijfers van een aantal grote bedrijven. De resultaten van sportkledingmerk Nike laten mogelijk zien hoe het gesteld is met de bereidheid van consumenten om weer kleding te kopen. Ook de grote pakketbezorger FedEx maakt zijn winst- en omzetcijfers bekend.