Oekraïense economie in eerste twee maanden van 2024 gegroeid

De economie van Oekraïne is in februari en januari met 3,6 procent gegroeid, meldt de minister van Economische Zaken Joelia Svyrydenko in een bericht op Facebook. Die groei was volgens haar onder andere te danken aan de export van graan en andere landbouwproducten via een nieuwe, veilig bevaarbare corridor in de Zwarte Zee.

“Dankzij de positieve prestaties van belangrijke sectoren van de economie verwachten we aanhoudende groei in het hele eerste kwartaal”, zei Svyrydenko. Naast de export van agrarische goederen, profiteerde de economie ook van gunstig weer voor de bouw en het aantrekken van investeringen.

Door de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne in 2022 kromp de economie van het Oost-Europese land dat jaar hard. Bombardementen verwoestten belangrijke infrastructuur, stroomverbindingen en steden en veroorzaakte grote vluchtelingenstromen. Ook raakte de export over zee lange tijd verstoord door blokkades van belangrijke havens. Het bruto binnenlands product daalde dat jaar met 28,8 procent. In 2023 was er sprake van 5 procent economische groei.