Afname acceptatie cash aan de kassa komt tot een halt

De terugloop in de acceptatie van contant geld aan de kassa is gestagneerd. Dat constateert De Nederlandsche Bank (DNB) na een peiling door onderzoeksbureau Locatus bij ruim 5100 winkels, dienstverleners en marktkramen in heel Nederland.

Net als een jaar geleden kunnen klanten volgens de onderzoekers bij 4 procent van de winkels alleen pinnen. “Maar in sommige sectoren zien we verschuivingen”, zegt DNB. Een jaar geleden kon je bij 16 procent van de onderzochte parkeergelegenheden niet meer contant betalen, inmiddels is dit 25 procent. Ook bioscopen en apotheken accepteren minder vaak cash.