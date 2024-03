Bemiddeling om cao grondpersoneel Lufthansa start volgende week

De Duitse vakbond Verdi en Lufthansa hervatten volgende week de onderhandelingen voor de cao van grondpersoneel van het luchtvaartbedrijf. De partijen gaan dit keer proberen de impasse te doorbreken met bemiddelaars. Verdi heeft maandagavond Bodo Ramelow aangewezen als mediator, de premier van de deelstaat Thüringen. Lufthansa heeft voor Frank-Jürgen Weise gekozen, een voormalig hoofd van het federaal arbeidsbureau.

De bemiddelingsronde begint op 25 maart en eindigt uiterlijk op 28 maart. Het doel van de gesprekken is om nieuwe stakingen met Pasen te voorkomen. “Als de arbitrage echter geen resultaat oplevert waarmee de werknemers kunnen instemmen, kan worden aangenomen dat er gedwongen stakingen zullen komen”, waarschuwt de vakbond.

Onlangs legde het grondpersoneel al het werk neer, waardoor honderden vluchten werden geannuleerd. De cao die centraal staat in het conflict is van toepassing op zo’n 25.000 medewerkers.

Oud-vakbondsman Ramelow heeft ervaring met het oplossen van cao-impasses. Zo bemiddelde hij in 2015 en 2017 al in een loongeschil tussen machinistenvakbond GDL en staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn. Weise was een paar jaar geleden als bemiddelaar betrokken bij de cao van Lufthansa-cabinepersoneel.