Bloomberg: Apple praat met Google over AI voor iPhone

Apple voert gesprekken met Google over het gebruik van zijn AI-model Gemini bij het besturingssysteem van de iPhone. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Ook zou Apple in gesprek zijn met OpenAI over het systeem voor kunstmatige intelligentie ChatGPT voor de smartphone.

Apple werkt aan nieuwe functies voor de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de iPhone, iOS18. Daarbij heeft Apple ook eigen AI-capaciteiten, maar het bedrijf zou dus ook een samenwerking willen aangaan met andere bedrijven op dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies voor het creëren van beelden en teksten op basis van aanwijzingen van de gebruiker.

Apple werkt onder meer aan het AI-model Ajax en de chatbot Apple GPT. Maar die zouden technologisch nog behoorlijk achterlopen bij concurrenten zoals Gemini van Google en ChatGPT. Daarom zou een samenwerking voor Apple een aantrekkelijke keuze zijn. Apple gebruikt de zoekmachine van Google al voor zijn Safari-webbrowser op de iPhone.