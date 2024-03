Google stijgt op Wall Street na AI-gesprekken met Apple

Alphabet, het moederbedrijf van Google, behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat Google gesprekken voert met Apple over het gebruik van zijn AI-model Gemini bij het besturingssysteem van de iPhone. Ook zou Apple in gesprek zijn met OpenAI over het systeem voor kunstmatige intelligentie ChatGPT voor de smartphone. Het aandeel Alphabet steeg 6,3 procent.

Apple werkt aan zijn eigen AI-model Ajax en de chatbot Apple GPT. Maar die zouden technologisch nog behoorlijk achterlopen op concurrenten zoals Gemini van Google en ChatGPT. Daarom zou een samenwerking voor Apple een aantrekkelijke keuze zijn. Apple gebruikt de zoekmachine van Google al voor zijn Safari-webbrowser op de iPhone. Het aandeel Apple won 1,8 procent.

De algehele stemming op Wall Street was overwegend positief, na de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers kijken vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag bekend wordt gemaakt. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 38.858 punten. De bredere S&P 500-index steeg 1 procent tot 5167 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 16.205 punten.

Nvidia steeg 3,9 procent. De fabrikant van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI) zal tijdens zijn techconferentie voor ontwikkelaars naar verwachting meer informatie geven over zijn nieuwste AI-chips. De Britse bank HSBC verhoogde daarnaast het koersdoel voor het aandeel, dat in de afgelopen maanden fors is gestegen door het optimisme over de AI-markt.

Andere belangrijke spelers op het gebied van AI als Advanced Micro Devices (AMD) en Super Micro Computer wonnen 0,2 en 6,2 procent. Super Micro Computer werd daarbij maandag opgenomen in de S&P 500-index.

Boeing verloor 1,6 procent. Een Boeing 737-800 van United Airlines is vrijdag in de Amerikaanse staat Oregon geland met een missend paneel. Het vliegtuig landde veilig op zijn eindbestemming, waar de schade bij de gate werd ontdekt. Boeing wordt dit jaar geplaagd door incidenten. Begin dit jaar verloor een Boeing 737 MAX-toestel tijdens een vlucht een deurpaneel en eerder deze maand viel kort na vertrek een wiel van het landingsgestel van een Boeing 777.

De euro was 1,0888 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 81,58 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 85,77 dollar per vat.