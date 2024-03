Musk: voor investeerders het best als ik ketamine blijf gebruiken

Miljardair Elon Musk heeft gezegd dat het met het oog op de prestaties van zijn bedrijven beter is als hij ketamine blijft gebruiken. Volgens de Tesla-topman en eigenaar van socialemediaplatform X heeft hij het nodig om te kunnen omgaan met depressieve gevoelens. “Vanuit het oogpunt van een investeerder, lijkt het me het best dat ik blijf innemen wat ik nu al inneem”, zei Musk in een interview met voormalig CNN-presentator Don Lemon.

Leidinggevenden en bestuursleden van Musks bedrijven hadden in januari al gemeld dat ze zich zorgen maakten over zijn recreatieve drugsgebruik, veelal op privéfeestjes. Ketamine kan worden gebruikt voor medische doeleinden zoals bij een depressie, maar kan ook hallucinerend werken. Musk gaf in het interview geen nadere specificaties van zijn voorschriften.

X zag na het interview af van een geplande samenwerking met Lemon. Volgens de journalist was X-eigenaar Musk niet gediend van zijn vraagstelling, onder meer over zijn ketaminegebruik.