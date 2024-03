Nvidia onthult nieuwe, nog krachtigere AI-chip: de Blackwell

Nvidia heeft maandag zijn nieuwste chip onthuld op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De ‘Blackwell’ moet AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger en de basis vormen van computers en apparatuur die veel informatie moeten verwerken, bijvoorbeeld in datacenters.

De chip is vernoemd naar David Blackwell, de eerste zwarte wetenschapper die werd opgenomen in de National Academy of Sciences. De voorganger van de chip, de Hopper, zorgde voor een flinke stijging in de verkopen voor Nvidia. Mede daardoor is het bedrijf in korte tijd uitgegroeid tot een van de waardevolste bedrijven ter wereld.

De chip werd onthuld op GTC 2024, een conferentie in San Jose. Nvidia-topman Jensen Huang zei daar dat de Blackwell-chips “de motor zijn om deze nieuwe industriële revolutie aan te drijven”. De chips bestaan uit 208 miljard transistoren, piepkleine schakelaars die informatie kunnen opslaan en verwerken. De productie brengt Nvidia onder bij zijn Taiwanese partnerchipproducent TSMC.