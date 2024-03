Tesla en Google winnen flink op Wall Street

Elektrische autofabrikant Tesla en Google-moederbedrijf Alphabet zijn maandag met stevige plussen geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers leken enthousiast te reageren op het nieuws dat Tesla de prijs van zijn Model Y in een aantal Europese landen met zo’n 2000 euro wil verhogen. Het aandeel won 6,3 procent. Alphabet steeg met 4,6 procent na berichten dat Google gesprekken voert met Apple over het gebruik van zijn AI-model Gemini bij het besturingssysteem van de iPhone.

Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Apple (plus 0,6 procent) zou daarnaast in gesprek zijn met OpenAI over het systeem voor kunstmatige intelligentie ChatGPT voor de smartphone. Apple heeft eigen AI-capaciteiten, maar zou nu dus ook samenwerkingen aangaan met andere bedrijven op dit gebied. Zo werkt Apple aan het AI-model Ajax en de chatbot Apple GPT, al zouden die technologisch gezien achterlopen bij concurrenten.

De koerswinsten van de techbedrijven stuwden de indices op Wall Street. De Dow-Jonesindex kreeg er 0,2 procent bij en sloot op 38.790,43 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 5149,42 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq klom 0,8 procent en eindigde daarmee op 16.103,45 punten.

Beleggers keken verder met spanning uit naar een conferentie van Nvidia (plus 0,7 procent) deze maandag. Daar zal de fabrikant van chips die worden gebruikt voor AI mogelijk met nieuwe informatie komen over zijn nieuwste chips. Door het optimisme over de AI-markt heeft het bedrijf de afgelopen maanden al flink aan beurswaarde gewonnen.

Boeing zakte 1,5 procent. De vliegtuigfabrikant wordt dit jaar geplaagd door incidenten. Het meest recente voorval gebeurde vrijdag, toen een 737-800-toestel van United Airlines landde met een missend paneel. De schade werd pas ontdekt op de eindbestemming. Begin dit jaar verloor een Boeing 737 MAX-toestel tijdens een vlucht een deurpaneel en eerder deze maand viel kort na vertrek een wiel van het landingsgestel van een Boeing 777.

Adobe toonde herstel na een koersval van bijna 14 procent op vrijdag. Die was het gevolg van de tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal van het bedrijf achter onder meer Photoshop. Het aandeel steeg maandag 4,4 procent.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0873 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent in prijs tot 82,94 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder en kostte 87,01 dollar per vat.