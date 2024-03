Chinese vastgoedreus Evergrande verzon 78 miljard aan omzet

De Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft maar liefst 78 miljard dollar van zijn omzet verzonnen. Dat stelt beurstoezichthouder CSRC, die de schuld grotendeels neerlegt bij de voormalige topman en oprichter van het bedrijf Hui Ka Yan. De fraude zou in 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden, vlak voordat Evergrande in 2021 in de financiële problemen kwam. Het gaat om een van de grootste fraudezaken ooit.

Specifiek betrof het de omzet van dochteronderneming Hengda Real Estate. Hui zou personeel hebben opgedragen om de jaarresultaten van dat bedrijf “valselijk op te blazen”, stelt de CSRC. Het teveel aan omzet was in 2019 goed voor de helft van de totale inkomsten van Hengda, in 2020 voor 79 procent. Als gevolg van de vervalsing steeg ook de winst met respectievelijk 63 procent en 87 procent in beide jaren, aldus de toezichthouder.

De CSRC heeft Hengda een boete opgelegd van bijna 4,2 miljard yuan, omgerekend ongeveer 537 miljoen euro. Voor het aandeel dat Hui in de kwestie had, krijgt hij een boete van 47 miljoen yuan (zo’n 6 miljoen euro). Hui mag daarnaast zijn hele leven geen aandelen meer verhandelen. Dit verbod geldt ook voor andere topbestuurders van het bedrijf, die eveneens met boetes werden bestraft.

Evergrande bezweek begin dit jaar onder een schuldenlast van honderden miljarden dollars. Het bedrijf staat symbool voor de vastgoedcrisis in China die een vlucht nam nadat de financiële problemen van Evergrande bekend werden. Het land staat vol met lege, onverkoopbare of nooit afgemaakte flats.