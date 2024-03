FNV roept Eerste Kamer op ook voor hoger minimumloon te stemmen

Vakbond FNV doet een beroep op de Eerste Kamer om ook voor de extra verhoging van het wettelijk minimumloon te stemmen. Dinsdag ging de Tweede Kamer akkoord, maar meerdere media schreven de laatste dagen in analyses dat het nog maar de vraag is of er ook in de senaat een meerderheid is voor de stap.

“Ik hoop dat de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit en de belofte van meer bestaanszekerheid nakomt”, zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. “De politiek mag de mensen met een minimumloon, bijstand, AOW of uitkering niet in de kou laten staan.” In 2022 waren er volgens FNV in totaal 401.000 banen waarin het minimumloon werd betaald.

Vorige week werd al duidelijk dat er in de Tweede Kamer voldoende steun was om per 1 juli het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met een extra 1,2 procent te verhogen. PVV-Kamerlid Léon de Jong noemde het wetsvoorstel zelfs “hard nodig”.

Maar er zijn ook partijen die bedenkingen hebben bij het plan. Hoe de stemming ergens in de komende weken uitpakt in de Eerste Kamer, waar de zetelverdeling anders is, is dus nog afwachten. Critici vrezen onder meer dat het bedrijfsleven hierdoor op hoge kosten wordt gejaagd.

Volgens Boufangacha is deze verhoging van het minimumloon sowieso nog maar een “babystapje, we zijn nog lang niet bij de Europese norm voor een toereikend minimumloon”. De bond wijst erop dat een toereikend minimumloon volgens Europese normen minimaal 60 procent van het mediane loon zou moeten bedragen. “Dat betekent voor nu 16 euro per uur. Nog ver verwijderd van de 13,84 euro waar de Tweede Kamer nu een klap op heeft gegeven.”