Krant: zaak over claim dambreuk Brazilië naar Nederlandse rechter

Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale moet zich voor een Nederlandse rechter verantwoorden voor het instorten van een dam in Brazilië in 2015. Dat meldt zakenkrant Financial Times. De instorting leidde tot een van de ergste milieurampen in het land, waarbij tientallen steden overstroomden en meerdere mensen om het leven kwamen. Gedupeerden zinnen op een miljardenvergoeding.

In totaal eisen zo’n 77.000 mensen, bijna 1000 bedrijven en 7 gemeenten in deze zaak omgerekend zo’n 3,5 miljard euro schadevergoeding. De Nederlandse zaak is volgens de krant aangespannen door advocatenkantoren Pogust Goodhead en Lemstra Van der Korst. Wanneer de zaak dient, is nog niet duidelijk.

De dam was bedoeld voor het tegenhouden van afval uit een mijn van Vale. Bij de ramp stroomde een enorme hoeveelheid giftig afvalwater en slib weg waardoor negentien mensen om het leven kwamen. Het slib maakte een dorpje met de grond gelijk en richtte ook ver stroomafwaarts grote schade aan.

In het Verenigd Koninkrijk en Brazilië wordt al langer geprocedeerd om de kwestie, ook tegen mijnbouwbedrijf BHP dat eveneens betrokken is. “We hebben nu in Nederland een zaak tegen Vale aangespannen voor de slachtoffers die niet de kans hebben gehad zich bij de zaak in Londen aan te sluiten”, heeft Pogust Goodhead laten weten.

Het advocatenkantoor stelt ook dat het beslag heeft laten leggen op aandelen in het in Amsterdam gevestigde Vale Holdings BV die eigendom zijn van het Braziliaanse moederbedrijf. Daardoor zou de dochteronderneming geen dividenden kunnen uitkeren of aandelen kunnen verkopen totdat er een definitieve uitspraak is gedaan.