Nederlanders staken vorig jaar 14 miljard in verduurzaming huis

Nederlanders hebben vorig jaar 14 miljard euro uitgegeven aan het verduurzamen van hun huis, meer dan in voorgaande jaren. Dat heeft marktonderzoeksbureau Multiscope bekendgemaakt. De meeste mensen investeerden in duurzame ledlampen, zonnepanelen en waterbesparende douchekoppen.

In 2022 investeerden mensen nog 11,3 miljard euro en een jaar eerder 8,6 miljard euro. Die stijging kan volgens marktanalist Sven de Bruijn mogelijk verklaard worden door stijgende prijzen. “Hierdoor willen mensen verduurzamen, want je moet ergens de kosten proberen te drukken”, denkt hij. Volgens het onderzoek deed meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens minimaal één aanpassing om hun woning te verduurzamen.

Ook de hogere loonkosten kunnen een rol spelen, aldus De Bruijn. Van de 14 miljard euro die Nederlanders investeerden besteedden ze 88 procent uit, dus in totaal 12,3 miljard euro. Als de loonkosten stijgen, kosten die aanpassingen ook meer geld om te laten doen, legt de marktanalist uit. Het zijn beide mogelijke verklaringen, benadrukt De Bruijn, die in het onderzoek niet een-op-een in cijfers uitgedrukt zijn.

Uit het onderzoek bleek bovendien dat veel mensen voor dit jaar nog twijfelen om te investeren in zonne-energie, zegt hij. “Slechts 6 procent van de huishoudens denkt hierin te gaan investeren.” Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat toen het onderzoek werd uitgevoerd, rond de jaarwisseling, er nog veel vraagtekens waren rond de salderingsregeling.

Zonnepaneeleigenaren kunnen met de salderingsregeling het overschot dat ze op zonnige dagen terugleveren, wegstrepen tegen hun verbruik op dagen met minder opbrengst. In februari werd bekend dat die er voorlopig blijft, waardoor eigenaren voor zonnepanelen nog langer gebruik kunnen maken van de gunstige regeling. “Het kan best zo zijn dat het blijven van de salderingsregeling uiteindelijk een positief effect heeft op de investeringen in zonnepanelen dit jaar. Mensen zien dat nu niet meer als struikelblok.”