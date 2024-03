Siemens verliest flink op Duitse beurs, Unilever wint op Damrak

Het Duitse industrieconcern Siemens heeft dinsdag behoorlijk aan beurswaarde verloren door zorgen over de Chinese markt. Op de Amsterdamse beurs ging de aandacht vooral naar Unilever dat de grootste winnaar was bij de hoofdfondsen. Het voedingsmiddelenconcern gaat zijn ijsjestak, met onder andere de merken Magnum en Ben & Jerry’s, afsplitsen.

Siemens werd op de beurs in Frankfurt bijna 6 procent lager gezet na opmerkingen van financieel directeur Ralf Thomas. Hij waarschuwde op een bijeenkomst met beleggers dat economische stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid “zich momenteel niet onmiddellijk vertalen in nieuwe orders” voor zijn bedrijf.

Een zwakkere vraag vanuit China is al langer een punt van zorg voor de Europese industrie. Siemens, dat veel Europese klanten heeft die naar China exporteren, verwacht wel dat de economie van het Aziatische land zich in de tweede helft van het jaar wat zal herstellen.

Unilever won dik 3 procent aan het Damrak. De Amsterdamse aandelenbeurs is ook een “belangrijke optie” voor een toekomstige beursnotering van de ijsjestak die op eigen benen wordt gezet, heeft topman Hein Schumacher gezegd.

Unilever kondigde ook aan dat het bij zijn resterende onderdelen kosten gaat besparen. Het concern gaat wereldwijd zo’n 7500 voornamelijk kantoorbanen schrappen. Of er ook in Nederland banen komen te verdwijnen heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

De stemming op de Europese beurzen was over de gehele linie positief. De AEX-index op Beursplein 5 won 0,8 procent tot 860,69 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 904,31 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,7 procent vooruit.

Beleggers verwerkten daarnaast het besluit van de Bank of Japan om de rente voor het eerst sinds 2007 te verhogen. De centrale bank maakte daarmee een einde aan de negatieve rente in Japan, die sinds 2016 van kracht was.

Net als maandag was fabrikant van elektrische bussen Ebusco een grote winnaar in Amsterdam. Het in Deurne gevestigde bedrijf, dat volgende week met zijn jaarcijfers komt, steeg bijna 14 procent in waarde. Ebusco maakte vrijdagochtend bekend een Zwitserse order te hebben binnengehaald voor het leveren van twaalf bussen.

De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0873 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 83,74 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 87,50 dollar per vat.