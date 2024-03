Beleidsmakers Fed houden rente gelijk, rekenen op verlaging

De Amerikaanse Federal Reserve heeft de rente onveranderd gelaten, waardoor de leenkosten op hun huidige hoge niveau blijven staan. Beleidsmakers bij de koepel van centrale banken rekenen er wel op dat de rentes dit jaar omlaag gaan, zo komt naar voren uit hun prognoses.

Het belangrijkste rentetarief van de Fed blijft op de bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staan, het hoogste niveau in meer dan twee decennia. Die hoge leenkosten zijn bedoeld om de inflatie, die twee jaar geleden hard begon te stijgen, onder controle te krijgen. Vorig jaar lukte het de prijsstijgingen steeds verder in te perken, maar de afgelopen maanden liep de inflatie juist weer licht op.

De Fed vindt het niet gepast de rente te verlagen “totdat er meer vertrouwen is dat de inflatie blijvend richting de 2 procent beweegt”, staat in een toelichting.

Leden van de twaalfkoppige commissie die de rentes van de Fed vaststelt rekenen zelf wel op een verlaging van de rente dit jaar in drie stappen. In doorsnee denken ze dat het rentetarief eind 2024 uitkomt op een niveau rond 4,6 procent, dezelfde inschatting als ze in december maakten.

Maar eind volgend jaar verwachten ze in doorsnee een iets hogere rente dan waar ze eerder op rekenden. Hetzelfde geldt voor 2026. Daarbij speelt mee dat de beleidsmakers van de Fed pessimistischer zijn over de verdere daling van de kerninflatie dit jaar.

Over de economische groei zijn ze iets positiever. Ook denken ze dat de werkloosheid de komende jaren iets lager zal uitvallen dan ze eerder hadden geraamd.