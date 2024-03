Bestuurders Londense metro dreigen in april en mei te staken

Metrobestuurders in Londen zijn van plan op maandag 8 april en zaterdag 4 mei het werk neer te leggen, meldt de Britse vakbond ASLEF. De staking is het gevolg van een langlopend conflict over de arbeidsomstandigheden van de bestuurders. De vakbond stelt te gaan staken als het geschil niet op tijd wordt opgelost, maar wil wel blijven praten met het management van het Londense metronetwerk.

Volgens de vakbond wil het management de bestuurders “harder en langer laten werken voor minder geld”. Ook zijn eerdere toezeggingen van het management over het beveiligen van machinistencabines en het trainen van bestuurders nog niet nagekomen.

Een jaar geleden staakten de Londense metrobestuurders ook al om hetzelfde conflict met het management.