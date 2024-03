Broker BinckBank rekent op nieuwe boete van toezichthouder AFM

Aandelenbroker BinckBank verwacht opnieuw een boete van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat om een geldstraf voor een onzorgvuldige aanpak van de verhuizing van klantenaccounts naar Saxo Bank, het bedrijf dat BinckBank in 2019 kocht.

BinckBank meldt in zijn jaarverslag dat de AFM heeft aangekondigd een administratieve boete op te leggen voor tekortkomingen in het verleden. Het gaat onder andere om het schenden van een algemene zorgplicht, naast problemen bij het overzetten van particuliere klanten naar Saxo Bank.

De broker verwacht binnen twaalf maanden de boete te krijgen. Het is nog niet bekend hoe hoog die wordt. Volgens zakenkrant Het Financieele Dagblad, die eerder over de aanstaande boete schreef, kan het bedrag in de miljoenen lopen.

Het zou niet de eerste boete van de toezichthouder voor financiële markten zijn. Vorig jaar beboette de AFM BinckBank voor 530.000 euro omdat het bedrijf geen goed uitgewerkt beleid had om klanten te beschermen tegen te risicovolle producten.