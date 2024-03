Bronnen: VS willen bedrijven met banden Huawei op zwarte lijst

De Amerikaanse regering van president Joe Biden overweegt om een aantal Chinese chipbedrijven die banden hebben met techconcern Huawei op een zwarte lijst te zetten, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Het Chinese Huawei kampt al jaren met exportbeperkingen van de VS. De Amerikanen vrezen dat het bedrijf via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk maakt.

De laatste maatregel zou te maken hebben met een technologische doorbraak van Huawei vorig jaar, de productie van een krachtige smartphoneprocessor. Velen in Washington dachten dat dit buiten de mogelijkheden van Huawei lag. De Amerikaanse regering wil de export van hoogwaardige technologie aan China al langer beperken, om te voorkomen dat het land met de nieuwste chips steeds geavanceerdere producten kan maken.

De chipmakers die mogelijk op de nieuwe zwarte lijst komen te staan zijn onder meer Qingdao Si’En, SwaySure en Shenzhen Pensun Technology.