Ex-topman Steinhoff krijgt miljoenenboete om boekhoudschandaal

De financiële waakhond van Zuid-Afrika heeft de voormalige topman van meubelconcern Steinhoff, Markus Jooste, een boete van omgerekend 23,3 miljoen euro opgelegd voor zijn betrokkenheid bij grootschalige boekhoudfraude. Ooit gold Steinhoff wereldwijd als de op een na grootste verkoper van meubels, maar het winkelimperium stortte in nadat de miljardenfraude in 2017 aan het licht was gekomen.

Accountantsbureau PwC concludeerde later dat voormalige bestuurders zelf verantwoordelijk waren voor het geknoei met de cijfers. Van 2014 tot medio 2017 voerde Steinhoff de eigen resultaten kunstmatig op met ruim 6 miljard euro aan verzonnen of onrechtmatige transacties. Beleggers met Steinhoff-aandelen verloren gezamenlijk miljarden op de beurs door de boekhoudfraude.

Jooste stapte na de eerste signalen van de fraude op als hoogste baas van Steinhoff. De boete die hij van de Financial Sector Conduct Authority krijgt, is volgens zakenkrant Financial Times de hoogste ooit in Zuid-Afrika voor een persoon.