Hongarije dreigt met ‘doodsteek’ voor natuurherstelwet

Het lot van de Europese natuurherstelwet ligt goeddeels in handen van Hongarije. Het EU-land twijfelt volgens EU-diplomaten over zijn steun voor de wet, waardoor die niet langer op de vereiste meerderheid zou kunnen rekenen.

Vooral boeren lopen al langer te hoop tegen de natuurherstelwet, die de aantasting van de Europese natuur moet stoppen. Nadat de wet van toenmalig Eurocommissaris Frans Timmermans flink was afgezwakt kreeg die echter toch in eerste instantie de steun van het Europees Parlement en van de EU-landen. Nu het aankomt op de definitieve goedkeuring dreigt Hongarije echter over te lopen naar het kamp van de tegenstanders met onder meer Nederland, zeggen EU-bronnen. Dat zou meteen fataal zijn.

De Hongaarse regering beraadt zich volgens diplomaten officieel nog. België, dat dit halfjaar de EU voorzit, heeft er daarom van afgezien om woensdag al de steun van de lidstaten te peilen. Dat moet nu vrijdag gebeuren, zodat Hongarije alsnog kan worden overgehaald.

EU-bronnen zinspelen erop dat ook Finland, geen uitgesproken tegenstander van de wet, misschien nog te vermurwen zou zijn om die toch te steunen. Als Finland oversteekt naar het ja-kamp zou een tegenstem van Hongarije toch niet de ‘doodsteek’ zijn.