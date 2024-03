Intel stijgt op Wall Street na miljardensteun van overheid

Intel behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat de chipproducent bijna 20 miljard dollar aan subsidies en leningen krijgt van de Amerikaanse overheid. Met die steun wil de regering de chipproductie in eigen land stimuleren en minder afhankelijk worden van chips uit China en Taiwan. De minister van Handel Gina Raimondo noemde het een van de grootste investeringen ooit in de Amerikaanse halfgeleidersector. Het aandeel Intel steeg 1,6 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.988 punten. De brede S&P 500-index opende vrijwel vlak op 5175 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 16.194 punten.

Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank de rente opnieuw onveranderd zal laten. Wel wordt gehoopt dat de Fed mogelijk in juni begint met het verlagen van de leenkosten. Beleggers zullen dan ook scherp letten op wat Fed-voorzitter Jerome Powell zal zeggen over eventuele toekomstige rentestappen en de verwachtingen van andere beleidsmakers bij de centralebankenkoepel.

Boeing daalde 0,2 procent. De geplaagde vliegtuigbouwer waarschuwde voor financiële tegenvallers als gevolg van veiligheidsonderzoeken van de autoriteiten en een tragere productie van zijn 737 MAX-toestellen. Boeing ligt sinds januari onder vuur, mede nadat een deurpaneel van een 737 MAX 9 tijdens een vlucht loskwam.

Alphabet steeg 1 procent, ondanks een boete van 250 miljoen euro van de Franse concurrentiewaakhond voor het moederbedrijf van Google. Google had afspraken moeten maken met nieuwsmedia in Frankrijk over het plaatsen van nieuws op zijn eigen platform. Maar het techconcern had dat niet gedaan.

Nvidia won 0,7 procent. Het chipbedrijf won een dag eerder ruim 1 procent na de presentatie van zijn nieuwste chip op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De nieuwe chip moet AI-processen vele malen sneller kunnen verwerken dan zijn voorganger.

De euro was 1,0840 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 82,00 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 86,12 dollar per vat.