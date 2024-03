Opluchting over Fed zorgt voor nieuwe records op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met winsten geëindigd. Beleggers zetten de bekendste graadmeters op Wall Street op nieuwe recordstanden. Ze reageerden overwegend opgelucht op de nieuwe prognoses die beleidsmakers van de Federal Reserve afgaven. Bij het nieuwste rentebesluit bleek dat ze in doorsnee nog steeds op drie renteverlagingen rekenen dit jaar.

De Amerikaanse koepel van centrale banken hield het belangrijkste rentetarief gelijk, waardoor de leenkosten nog altijd op het hoogste niveau van ruim twee decennia zit. Volgens Fed-preses Jerome Powell is de inflatie nog altijd te hoog, maar hij noemde het wel waarschijnlijk dat de rente ergens dit jaar omlaag zal gaan.

De Dow-Jonesindex steeg 1 procent tot 39.512,13 punten, de hoogste stand ooit. Ook de S&P 500 verbrak zijn record en won 0,9 procent tot 5224,62 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 1,3 procent tot 16.369,41 punten.

Ook Amerikaanse staatsobligaties wonnen aan waarde. Tegelijkertijd verloor de dollar terrein ten opzichte van de euro. De Europese munt won zo’n 0,5 procent en was 1,0921 dollar waard

De afgelopen maanden steeg de inflatie in de Verenigde Staten weer licht. Dat temperde het enthousiasme over mogelijke renteverlagingen, die gunstig zijn voor de waarde van aandelen, enigszins. Uit de prognoses van Fed-kopstukken kwam ook naar voren dat ze in doorsnee op een iets hogere rente in 2025 rekenen dan voorheen. Toch kreeg optimisme de overhand en is de verwachting dat de rente in juni omlaag kan.

Er was ook aandacht voor resultaten van grote beursgenoteerde bedrijven. Het Chinese e-commerceplatform Pinduoduo won 3,5 procent na beter dan verwachte cijfers. In het slotkwartaal van 2023 wist het moederbedrijf van webwinkel Temu de omzet en winst meer dan te verdubbelen. Concurrent Alibaba steeg 1 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat het internetbedrijf ruim 300 miljoen dollar ophaalt met de verkoop van aandelen in Xpeng, een Chinese fabrikant van elektrische auto’s.

Media- en entertainmentconcern Paramount schoot bijna 12 procent omhoog. Zakenkrant The Wall Street Journal schreef dat investeringsmaatschappij Apollo 11 miljard dollar overheeft voor de filmstudio van het bedrijf.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 81,68 dollar. Brentolie verloor 1,4 procent tot 86,18 dollar per vat.