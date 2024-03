Prijzen vergelijken zorgt voor betere vaste lasten!

In het laatste kwartaal van 2023 kopte Het Parool dat één op de vijf Nederlanders nauwelijks de vaste lasten kunnen betalen. Het ging destijds om 21% van de ondervraagden die nu moeite hadden met het betalen van bijvoorbeeld de huur, energiekosten en andere vaste lasten. Nog eens 29% lukt het nu wel de vaste lasten te betalen, maar maakt zich zorgen om de nabije toekomst. Lukt het betalen van de vaste lasten dan nog steeds?

Weinig buffer

Marktonderzoekbureau MWM2 onderzocht dit onder duizenden Nederlanders. Concreet ging het in dit onderzoek dan over 1,5 tot 1,9 miljoen Nederlanders die moeilijk de rekeningen kunnen betalen. De zorgen om geldzaken speelden vooral in de groep van jongeren tot 35 jaar (36%) en mensen met een inkomen tot €2.000 (32%). 19% van de ondervraagden geeft aan te weinig buffer te hebben om onvoorziene kosten te kunnen dekken. Opvallend was vooral de conclusie dat maar liefst 66% van de ondervraagden niet wisten waar ze terecht kunnen op het moment dat er geldproblemen ontstaan.

Vaste lasten in Nederland

In 2020 heeft Pricewise onderzoek gedaan naar hoeveel Nederlanders iedere maand uitgeven aan de vaste lasten. 35 procent van de 2000 ondervraagden bleek tussen de €500 en €999 uit te geven en 32% tussen de €1.000 en €1.499. Deze kosten bestaan bijvoorbeeld uit hypotheek/huur, energiekosten, zorgpremie, verzekeringen, tv, internet, etc. Een gemiddelde Nederlander betaalt dus al snel minimaal €6.000 per jaar aan vaste lasten. De kans is echter groot dat men veel meer kwijt is dan dat, zeker gezien de prijzen die de afgelopen vier jaar zijn gestegen.

Besparen op vaste lasten

Jaarlijks drukken de vaste lasten dus zwaar op de portemonnee van menig Nederlander. Het kan dan ook geen kwaad om zo nu en dan eens stil te staan bij manieren waarop men op deze kosten kan besparen. Zo is energieprijzen vergelijken bijvoorbeeld al een slimme eerste stap. Het zou immers goed mogelijk zijn dat men op dit moment gewoon te veel betaald. Het zou immers goed mogelijk zijn dat men op dit moment gewoon te veel betaald. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren veel aan het schommelen en de concurrentie tussen verschillende aanbieders maken dat het vergelijken van het aanbod best eens een mooie besparing opleveren kan. Mocht de financiële situatie een investering toelaten, dan is het in de energiekosten ook slim om bijvoorbeeld te kiezen voor het laten leggen van zonnepanelen. Dat drukt de maandelijkse kosten bij de aanbieders aanzienlijk.

Voordeligste keuze

Niet enkel energieprijzen zijn goed te vergelijken om tot een betere prijs per maand te komen. Ook de verzekeringen kunnen op die manier worden bekeken. Men vergeet soms dat het overstappen naar een andere autoverzekering soms al enkele tientjes per maand kan schelen. Het vergelijken van de beste prijs- kwaliteitsverhouding van de zorgverzekering aan het eind van het jaar kan ook al schelen. Maar denk ook aan alles dat betaald moet worden om te wonen. Een inboedelverzekering, internet- en tv-abonnementen, etc. Al die verschillende aanbieders kan men vergelijken om tot een beter aanbod te komen. Tenslotte is die methode ook nog eens toe te passen op het lenen van geld, neem bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Waar is die het voordeligst? Al met al zijn er dus goede manieren om tot lagere vaste lasten te komen.