Techbedrijven klagen over plan Apple voor betalingen in app

Grote techbedrijven zijn samen in verzet gekomen tegen een plan van Apple dat binnen zijn App Store ook betaaldiensten van anderen moet faciliteren. De iPhone-maker moest zijn App Store van een Californische rechtbank openstellen voor betaalsystemen van concurrenten. Maar volgens bedrijven als Microsoft en Facebook-moeder Meta wil Apple alsnog veel beperkingen opleggen.

Betalingen binnen apps in de App Store moesten lange tijd verplicht via het betaalsysteem van Apple gaan, inclusief fikse commissies over die betalingen voor Apple. In 2021 oordeelde een rechter dat dit de concurrentie te veel beperkt en dat Apple meer betaalmogelijkheden moest toestaan in de VS.

Apple beloofde vervolgens toe te staan dat app-ontwikkelaars links naar pagina’s buiten de App Store plaatsen waar klanten ook zouden kunnen betalen. Maar volgens de klagende bedrijven, waar ook Tinder-moederbedrijf Match en X bij horen, stelt Apple daar te veel voorwaarden aan. Dat zou de concurrentie nog steeds te erg beperken, waardoor het plan “niet met de letter of de geest” van het vonnis overeenkomt. Ze vragen de rechtbank in Oakland daarom het plan van Apple af te wijzen.

De gezamenlijk ingediende klachten komen overeen met die van Epic Games, het bedrijf achter het spel Fortnite. Het gamebedrijf beschuldigt Apple ervan eerdere uitspraken van rechters niet na te leven. Ondanks de toestemming om links naar andere betaalsystemen te plaatsen, zou Apple dit “commercieel onbruikbaar” maken.

Apple stelde eerder juist wel naar gerechtelijke uitspraken te handelen.

In de Europese Unie is Apple sinds kort verplicht om ontwikkelaars van apps meer keuze te bieden. Het bedrijf is onder de onlangs ingevoerde Wet op Digitale Markten aangemerkt als ‘poortwachter’ oftewel een techbedrijf met zeer veel macht. Volgens de nieuwe wet gaan voor dit soort bedrijven strengere regels gelden om de concurrentie in stand te houden.

Ontwikkelaars in de EU krijgen onder andere de mogelijkheid om een alternatief voor de App Store op te zetten. Ook krijgen gebruikers van iPhones, iPads of Mac-pc’s meer mogelijkheden om een andere webbrowser als standaard in te stellen.