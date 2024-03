Tegenvallende gameverkoop drukt omzet Tencent, vooral in China

Het Chinese internet- en gameconcern Tencent kampte in het laatste kwartaal van vorig jaar met tegenvallende gameverkopen. Daardoor boekte het concern minder omzet dan verwacht. Onder Tencent vallen onder meer de gameontwikkelaars Riot Games en TiMi Studios, die achter respectievelijk het populaire spel League of Legends en de mobiele versie van Call of Duty zitten.

Vooral op zijn thuismarkt kampte Tencent eind vorig jaar met tegenvallende verkoopcijfers. Het gaat al een tijdje niet goed met de economie van China. Daarom geven mensen minder geld uit aan bijvoorbeeld games. Ook kampt het Aziatische land met een grote crisis in de vastgoedsector, waarbij bedrijven dreigen te bezwijken onder een grote schuldenlast.

Tencent is de grootste uitgever van computerspellen ter wereld. Naast games bezit het concern ook de chatapp WeChat. Met die app kunnen mensen in China ook onder meer bankieren en winkelen.