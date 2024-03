Aantal werklozen neemt verder toe in februari

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7000 per maand. In februari waren er daardoor 379.000 mensen werkloos. Dat is het hoogste aantal in bijna anderhalf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename van de werkloosheid sluit aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in februari. Het aantal WW-uitkeringen nam in februari ook opnieuw toe.

Het UWV verstrekte eind februari 2024 173.700 WW-uitkeringen. Dat zijn er 6600 meer dan in januari, een stijging met 4 procent. Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij het UWV, is er nu al vijf maanden op rij sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen. Ook zijn in bijna alle sectoren nu meer WW-uitkeringen dan een jaar geleden.

In totaal is het aantal WW-uitkeringen bijna 13 procent hoger dan vorig jaar. Dit komt volgens Witjes doordat de economische achteruitgang van het afgelopen jaar langzaam maar zeker doordringt tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt blijft volgens Witjes echter nog steeds krap en voor veel werkloos geworden mensen liggen genoeg kansen om weer aan het werk te gaan.

Wat verder opvalt in de WW-cijfers, is de relatief sterke toename van het aantal jongeren dat een WW-uitkering heeft ten opzichte van een jaar geleden. Door de huidige economie worden werkgevers volgens Witjes iets huiveriger om tijdelijke en uitzendcontracten te verlengen. En dit raakt vooral de groep jonge werkenden.

Volgens het CBS nam de werkloosheid onder jongeren van 15 tot 25 jaar in februari toe tot 8,7 procent. In januari was dat nog 8,2 procent. In totaal hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om verschillende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid.