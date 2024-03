Frankrijk steekt 10 miljoen in Nederlandse kernreactorstart-up

De Nederlandse start-up Thorizon krijgt 10 miljoen euro subsidie van de Franse overheid. Daarmee wil het bedrijf uit Amsterdam de ontwikkeling van een kleine kernreactor versnellen die kernafval van reguliere centrales als brandstof gebruikt. Volgens het bedrijf kan één zo’n centrale schone energie leveren aan 250.000 huishoudens.

De nieuwe kernreactor moet duurzamer, goedkoper en veiliger worden dan conventionele kernreactoren. “Ons ontwerp is uniek door het gebruik van vervangbare cartridges in de reactorkern. Daardoor kunnen we werken met materialen die niet vijftig of honderd jaar bestand hoeven te zijn tegen de omstandigheden in de reactor”, legt topvrouw Kiki Lauwers van Thorizon uit.

De Franse overheid steunt in totaal tien start-ups via een nucleair innovatieprogramma waarvan er twee niet afkomstig zijn uit Frankrijk. Een daarvan is Thorizon, al heeft het bedrijf inmiddels ook een kantoor in Lyon. “Frankrijk is van oudsher de nucleaire expert van de wereld”, meent Lauwers. “Het is daarom van belang voor ons om ook daar fysieke aanwezigheid te hebben.”

Thorizon benadrukt echter wel een Nederlands bedrijf te willen blijven. Lauwers hoopt dat ook de Nederlandse overheid en nieuwe investeerders potentie gaan zien. “Wij geloven er sterk in dat deze technologie Nederland niet alleen kan voorzien van een betrouwbare, duurzame energiebron, maar ook aanzienlijke economische voordelen kan brengen. Er liggen kansen om de basis te leggen voor een eigen Nederlandse nucleaire industrie”, besluit de topvrouw.