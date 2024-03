Koerssprong chipbedrijf Micron Technology op positief Wall Street

Micron Technology behoorde donderdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De chipfabrikant boekte afgelopen kwartaal een verrassende winst en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Topman Sanjay Mehrotra verklaarde daarnaast dat het bedrijf volgens hem een van de grote winnaars zal zijn van de kansen die de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) biedt. Het aandeel werd ruim 14 procent meer waard.

De algehele stemming op Wall Street bleef positief. Woensdag sloten de New Yorkse beurzen al op nieuwe recordniveaus na het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield de rente zoals verwacht onveranderd, maar gaf wel aan nog steeds te rekenen op drie renteverlagingen dit jaar. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent hoger op 36.675 punten. De brede S&P 500-index klom 0,5 procent tot 5249 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 16.505 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is uitgekomen op 210.000. Dat was iets minder dan verwacht.

Apple daalde 1 procent. Volgens persbureau Bloomberg bereidt het Amerikaanse ministerie van Justitie zich voor om het techbedrijf aan te klagen om overtreding van mededingingswetten. Apple geeft concurrenten namelijk geen toegang tot hardware- en softwarefuncties van zijn iPhone om zijn dominante marktpositie te behouden. Topman Tim Cook opende daarnaast donderdag in Shanghai een nieuwe grote Apple-winkel.

Ook gaat de aandacht uit naar de beursgang van Reddit. Er was nog geen openingskoers voor het socialemediabedrijf. De introductiekoers is 34 dollar per aandeel. De beursgang van Reddit is de eerste van een groot socialemediabedrijf sinds die van Pinterest in 2019. Op basis van de introductiekoers heeft Reddit een marktwaarde van 6,4 miljard dollar.

Chipmaker Broadcom steeg meer dan 3 procent, dankzij een koopadvies van investeringsbank TD Cowen. Sportkledingfabrikant Nike en post- en pakketbezorger FedEx, die na de slotbel in New York met resultaten komen, gingen tot 0,6 procent vooruit.