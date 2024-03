Minder omzet voor bouwbedrijf Ballast Nedam

Bouwbedrijf Ballast Nedam uit Nieuwegein boekte afgelopen jaar een lagere omzet dan in 2022. Bij het bekendmaken van de jaarresultaten zegt het bouwbedrijf te merken dat de economie is verslechterd en dat de bouwsector nog altijd kampt met problemen. De bouw heeft er bijvoorbeeld last van dat het lang duurt voordat vergunningen worden afgegeven voor nieuwe bouwlocaties.

De omzet van Ballast Nedam kwam uit op ruim 1,1 miljard. Een jaar eerder verdiende het bouwbedrijf nog meer dan 1,4 miljard euro. Het bedrijfsresultaat ging wel omhoog naar 57 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg het resultaat ruim 54 miljoen euro. Het orderboek bleef redelijk stabiel op 1,3 miljard euro.

Het bouwbedrijf werkt sinds vorig jaar in opdracht van Rijkswaterstaat onder meer aan onderhoud aan twee tunnels van de A73 bij Roermond. Ook was het in 2023 betrokken bij windenergieprojecten waaronder het recent opgeleverde Windpark Maasvlakte 2 in de haven van Rotterdam. Ballast Nedam groeide vorig jaar in het buitenland. Zo doet het bouwbedrijf nog steeds projecten in bijvoorbeeld Luxemburg, Sint-Maarten en Tanzania. Dit jaar wil het bedrijf verder uitbreiden in onder meer Afrika, het Caribisch gebied en Scandinavië.

In december klaagden Ballast Nedam en bouwbedrijf TAV, Schiphol aan om een conflict rond de onafgemaakte klus voor een nieuwe pier. De bedrijven zouden die bouwen, maar werden van het project afgehaald na vertragingen en kostenoverschrijdingen. De bedrijven eisten daarbij onder meer geld voor onderaannemers en leveranciers. In het jaarverslag over 2022 had Ballast Nedam nog geschreven dat het samen met TAV 283 miljoen euro wilde hebben van de luchthaven.