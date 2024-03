Noord-Holland werkt samen met Californië aan luchtvaartinnovaties

De provincie Noord-Holland gaat de komende drie jaar kennis en ervaring uitwisselen met de Amerikaanse staat Californië over de mogelijkheden van innovatieve, duurzame luchtvaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om drones en technologische ontwikkelingen die elektrisch vliegen mogelijk maken.

Waar nu boten, auto’s of helikopters worden ingezet, kunnen drones uitkomst bieden tegen verstopping van wegen en luchtvervuiling. De onbemande vliegtuigen kunnen worden ingezet bij medicijnen- en organenvervoer, het onderhoud van windparken op zee, de beveiliging van het leidingnetwerk op de Noordzee of zoekacties naar drenkelingen.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk was met vertegenwoordigers van zo’n dertig Nederlandse bedrijven en publieke instellingen in de Californische hoofdstad Sacramento voor een innovatiemissie, georganiseerd door de provincie en de Electric Flying Connection. Bij dat samenwerkingsverband zijn onder meer KLM, Twente Airport, Hogeschool InHolland en de TU Eindhoven aangesloten.

De commissaris tekende in Sacramento een samenwerkingsovereenkomst om de komende drie jaar intensiever te gaan samenwerken met de Amerikaanse staat, die hij als een wereldleider in technologische ontwikkelingen omschrijft. De delegatie had gesprekken met de ruimtevaartorganisatie NASA en tal van bedrijven. Van Dijk ziet veel overeenkomsten met de situatie in Noord-Holland. “We zien dat er veel kansen liggen voor de mobiliteit, maar ook voor andere terreinen zoals veiligheid. Het is nu belangrijk dat we meer leren over wat er allemaal bij komt kijken wanneer we deze nieuwe vorm van vervoer door de lucht toe willen passen in Noord-Holland.”