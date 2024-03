Zwitserland verlaagt als eerste grote centrale bank de rente

De Zwitserse centrale bank heeft donderdag voor het eerst sinds juni 2022 de rente verlaagd. Daarmee is de instelling de eerste van ’s werelds belangrijkste centrale banken die dit doet. De Swiss National Bank (SNB) meldt dat de strijd tegen inflatie succesvol is geweest.

De Zwitserse rente is met een kwart procentpunt teruggeschroefd tot 1,5 procent. In het afgelopen jaar hebben centrale banken hun rentetarieven in recordtempo verhoogd om de stijgende inflatie te beteugelen. Een hogere rente maakt het lenen van geld duurder, waardoor de vraag en prijsstijgingen afzwakken.

“Al enkele maanden is de inflatie weer onder de 2 procent en dus binnen de gewenste bandbreedte. Dit ziet de SNB als prijsstabiliteit. De renteverlaging ondersteunt ook de economische activiteit”, aldus de Zwitserse bank. De SNB verwacht niet dat de inflatie in Zwitserland de komende jaren weer veel oploopt.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot eerder deze maand de rente op een historisch hoog niveau te houden. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) denkt dat de rente in de eurozone in juni waarschijnlijk iets omlaag kan. Een voorwaarde is wel dat de loongroei de inflatie niet opnieuw aanwakkert.

De Noorse centrale bank liet de rente donderdag ongewijzigd. De Amerikaanse Federal Reserve hield de rente woensdag, zoals verwacht, eveneens onveranderd. De beleidsmakers gaven daarbij wel aan nog steeds op drie renteverlagingen te rekenen dit jaar.