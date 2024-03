AEX licht omlaag na bereiken nieuwe recordstand

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder, waarbij de Amsterdamse hoofdindex op het hoogste niveau ooit sloot. De positieve stemming werd veroorzaakt door de Amerikaanse centrale bank, die bij het rentebesluit deze week aangaf nog altijd te rekenen op drie renteverlagingen dit jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 872,87 punten. De hoofdindex won een dag eerder 1,7 procent onder aanvoering van ASMI, Besi en ASML. De chipbedrijven verloren nu echter tot 1,8 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 920,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. Parijs verloor 0,2 procent.

Naast de chipbedrijven stonden zorgtechnologieconcern Philips en techinvesteerder Prosus in de staartgroep van de AEX, met verliezen van 1,7 procent en 1,3 procent. ING was de sterkste stijger met een winst van 0,9 procent.

KPN won 0,4 procent. Het telecomconcern heeft goedkeuring ontvangen van toezichthouder ACM om Youfone te kopen. Volgens de ACM zal de concurrentie als gevolg van de overname niet verminderen. KPN meldde in juni vorig jaar de Nederlandse activiteiten van Youfone over te willen nemen voor zo’n 200 miljoen euro.

In de MidKap stonden bodemonderzoeker Fugro en metalengroep AMG onderaan met verliezen tot 1 procent. Laadpalenmaker Alfen ging aan kop met een plus van ruim 1 procent. Eurocommercial Properties won 0,4 procent na publicatie van de jaarcijfers. De vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en het resultaat stijgen in het afgelopen jaar. De leegstand bleef daarbij op een historisch laag niveau en het dividend werd flink verhoogd.

Ook Royal Delft opende de boeken. De porseleinproducent, bekend van zijn Delfts blauw, heeft vorig jaar meer omzet geboekt door sterke verkopen in het toeristische segment. De nettowinst daalde wel door een nieuw langjarig huurcontract bij Royal Delft Vastgoed. Het aandeel werd nog niet verhandeld.

De euro was 1,0815 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 80,79 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 85,47 dollar per vat.