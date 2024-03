Duitse Bondsraad akkoord met miljardensteun aan bedrijven

Het steunpakket van de Duitse regering voor bedrijven in het land is eindelijk goedgekeurd. De nieuwe wet om de economische groei in Duitsland te stimuleren, is vrijdag na besprekingen in het zogeheten bemiddelingscomité, door de Bondsraad aangenomen, meldt het Duitse persbureau dpa. Het pakket biedt miljarden steun aan bedrijven via onder meer belastingverlagingen en een vermindering van de regeldruk.

Staatssecretaris Katja Hessel van Financiën noemde het bereikte compromis “evenwichtig”. “Het geeft het dringende signaal af dat de economie nu nodig heeft”, benadrukte ze in haar toespraak tot de vertegenwoordigers van de zestien deelstaatregeringen in de Bondsraad.

De wet was eerder al aangenomen in de Bondsdag, ofwel het Duitse parlement, maar de staten hielden deze vervolgens tegen in de Bondsraad en stuurden deze naar het bemiddelingscomité omdat ze vreesden voor een groot verlies aan inkomsten. Het comité, dat uit vertegenwoordigers van de Bondsdag en de Bondsraad bestaat, wordt ingeschakeld bij meningsverschillen over juridische hervormingen.