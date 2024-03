Milieuclubs hekelen pleidooi Urenco voor vier kerncentrales

Milieuorganisaties reageren uiterst verbaasd op de bewering van uraniumverrijker Urenco dat Nederland vier kerncentrales nodig heeft, omdat de cijfers van het klimaatakkoord niet zouden kloppen. Volgens de organisaties is in de berekeningen niets over het hoofd gezien.

Directeur Ad Louter van Urenco Nederland stelt dat het klimaatakkoord geen rekening houdt met de jaarlijkse toename van het stroomverbruik. “Volslagen onzin”, zegt directeur Lisanne Boersma van WISE Nederland. Greenpeace zegt geen idee te hebben waar Louter het over heeft. De cijfers in het klimaatakkoord zijn doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving, TNO en de TU Delft, stelt een woordvoerder. Volgens de stichting documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie LAKA vergeet Louter te melden dat het stroomverbruik veel efficiënter is geworden. “Netto is er geen sprake van een stijging.”