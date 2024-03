Rusland is meerdere wodkamerken definitief kwijt na slepende zaak

Rusland is de wodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya definitief kwijt voor de Nederlandse markt. De Hoge Raad, de hoogste rechtbank van ons land, heeft in een langlopende zaak geoordeeld dat oud-aandeelhouders van het verdwenen olieconcern Yukos de merken terecht in handen hebben gekregen.

De zaak gaat terug tot 2003. Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski. Critici vonden dat het proces tegen Chodorkovski, die een bekende tegenstander was van president Vladimir Poetin, politiek gemotiveerd was.

Rusland werd verantwoordelijk gehouden voor de onteigening en moest een schadevergoeding van ruim 50 miljard dollar betalen. Dat verzuimde het land, waarop de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos beslag legden op onder meer de rechten van meerdere wodkamerken.

Na het uitputten van alle eerdere juridische mogelijkheden, betekent de uitspraak van de Hoge Raad nu het einde van dit deel van de zaak in Nederland. Ieder land doet zelf zijn uitspraken over het voeren van merkrechten. Moskou won eerder in meerdere landen nog een zaak van de Russische zakenman Joeri Sjefler, die de merken Stolichnaya en Moskovskaya ook had geclaimd maar uiteindelijk moest teruggeven.

De oud-aandeelhouders van Yukos hebben in 2022 al eens geprobeerd de wodkamerken te veilen. De interesse viel echter tegen, waardoor zij besloten de veiling uit te stellen. Na de uitspraak van de Hoge Raad kan dit mogelijk alsnog gebeuren.