Sterkste daling Duitse woningprijzen ooit gemeten

De waarde van woningen in Duitsland is vorig jaar in het sterkste tempo gedaald sinds het nationaal statistiekbureau in 2000 met de metingen begon. Na jaren waarin vastgoed meer waard werd, werden huizen vorig jaar gemiddeld 8,4 procent minder waard. Dat was onder andere het gevolg van de sterk gestegen rentes.

Het is de eerste keer sinds 2007 dat woningprijzen in de grootste economie van Europa dalen op jaarbasis. De ommekeer zorgt bij grote vastgoedconcerns voor miljardenverliezen, zoals bij de verhuurder Vonovia. Die meldde vorige week een verlies van bijna 6,8 miljard euro door afboekingen op de vastgoedportefeuille.

Ook in Nederland zorgde de stijging van rentes, waardoor huizenkopers minder leenruimte hebben voor een hypotheek, een tijdlang voor een daling van de huizenprijzen. Maar sinds december 2023 stijgt de waarde van woningen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek weer in vergelijking met een jaar eerder. In februari ging het om een toename van 4,3 procent.