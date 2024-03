Topman Unilever gaat praten met Adriaansens over plannen ijstak

Topman Hein Schumacher van Unilever gaat binnenkort praten met demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken over de verzelfstandiging van de ijstak en de plannen van het bedrijf voor een eigen beursnotering van het onderdeel. Unilever kondigde deze week namelijk aan deze tak af te gaan splitsen, waarbij de ijsjesdivisie dan waarschijnlijk een eigen beursnotering moet krijgen.

Mogelijk krijgt de tak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, dan in Amsterdam een beursnotering. Schumacher zei in een toelichting dat Nederland een “goede optie” is voor een notering. Hij wees er daarbij op dat de ijsjestak van het bedrijf wordt aangestuurd vanuit Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken is die opmerking van Schumacher een “positief signaal”. “Er is contact geweest en binnenkort spreken we ook weer verder”, aldus een verklaring. Een woordvoerder van Unilever zei ook dat er contact is geweest met het ministerie over de plannen en dat de komende maanden verder wordt gepraat.