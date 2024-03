Uitbreiding passagiersterminal Eindhoven Airport begint eind 2024

Eindhoven Airport begint aan het eind van dit jaar met uitbreiding van de passagiersterminal, inclusief een bagagekelder. De bouw moet zo min mogelijk hinder opleveren voor passagiers, bezoekers en medewerkers, aldus de luchthaven.

Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, rekent erop dat de uitbreiding in 2027 helemaal klaar is. De terminal wordt uitgebreid, omdat de huidige terminal te klein is geworden voor de hoeveelheid reizigers die elke dag gebruikmaakt van de luchthaven. “De huidige terminal is gebouwd voor zo’n 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten zo’n 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven”, volgens een toelichting op de website. De luchthaven verwacht dit jaar weer zoveel reizigers te verwerken.

Er komt meer ruimte voor gates, horeca en het gebied op de luchthaven voor mensen die buiten de Schengenlanden reizen. Met de komst van een bagagekelder kan aankomende bagage sneller en efficiënter afgehandeld worden, denkt de luchthaven.