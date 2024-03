Beurswaakwond VS wil dat jurist posts van Musk blijft goedkeuren

De Amerikaanse beurswaakhond SEC wil dat een bedrijfsjurist socialmediaberichten van Elon Musk over Tesla vooraf blijft goedkeuren. De goedkeuring was een onderdeel van een eerdere schikking tussen Musk en Tesla en de SEC. Maar de topman van Tesla stapte in december naar het Amerikaanse Hooggerechtshof om een einde te maken aan dat onderdeel, omdat het volgens hem in gaat tegen zijn recht op vrije meningsuiting.

De SEC wil nu dat het Hooggerechtshof zijn beroep afwijst en dat er geen rechtszaak over komt. “Dit hof heeft consequent geoordeeld dat partijen bij het oplossen van een geschil zelfs afstand kunnen doen van fundamentele grondwettelijke rechten”, beargumenteert een vertegenwoordiger van de toezichthouder.

De schikking met de SEC heeft te maken met opvallende berichten van Musk op X, dat nu van de miljardair is. Zo beweerde Musk in 2018 op het toenmalige Twitter dat Tesla van de beurs werd gehaald en dat de financiering daarvoor rond was. De SEC vond dat hij beleggers daarmee had misleid. Musk en Tesla sloten daarop een schikking met de beurswaakhond van in totaal 40 miljoen dollar. Ook moest hij zijn positie als hoofd van Tesla drie jaar neerleggen.