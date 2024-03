Bron: Spanje blokkeert Telegram vanaf maandag tijdelijk

Mensen in Spanje kunnen vanaf maandag Telegram een tijdje niet meer gebruiken. Het hooggerechtshof in het land heeft het gebruik van de populaire chatapp verboden, nadat Spaanse mediabedrijven naar de rechter waren gestapt. Telegram zou volgens de mediabedrijven toestaan dat gebruikers hun nieuws zonder toestemming uploaden, meldt een gerechtelijke bron.

Telegram wordt geblokkeerd in Spanje terwijl de aanklacht wordt onderzocht. Volgens de bron moeten telecomproviders de app blokkeren. Het is niet bekend hoelang de app onbruikbaar blijft. Telegram en het hooggerechtshof reageerden niet tegenover persbureau Reuters.

De chatapp is volgens concurrentietoezichthouder CNMC de op drie na meest gebruikte berichtendienst in het land. Bijna 19 procent van de Spanjaarden gebruikt de app. Ook in Nederland gebruiken veel mensen Telegram.